Vogue признал Меган Маркл одной из самых влиятельных женщин Британии

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Елизавета II и Кейт Миддлтон оказались за пределами списка. Меган же заняла третье место.

Таким образом, одной из самых влиятельных женщин Британии Vogue признал Меган Маркл, которая недавно стала законной женой принца Гарри. По словам экспертов, она находится на третьем месте в данной категории.

Новому редактору британского журнала фанаты предъявили претензии, поскольку в обнародованном материале не оказалась Кейт Миддлтон, которую ранее считали эталоном стиля, премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй, а также сама Елизавета II.

Стоит отметить, во главе тройки лидеров вышеупомянутого списка оказалась ирландская писательница, общественный деятель и ведущая Шинейд Берк, а за ней последовала на второе место режиссёр Грейс Ладожда. На десятом месте, по мнению Vogue, оказалась глава галереи Тейт в Лондоне Мария Бэлшоу.