Жительница Китая отрезала своему двухлетнему ребенку пенис

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Китаянка отрезала сыну пенис и одно яичко. Стоимость медицинской операции для семьи оказалась неподъемной. Последствия трагедии не известны.

В южно-китайской провинции Гуандун городке Юддон от рук матери пострадал 22-месячный малыш. Мать без всякой видимой причины бросилась на ребенка с ножом и отрезала своему двухлетнему ребенку пенис. Свидетелями трагедии стали люди, живущие по соседству. Они и позвонили в скорую помощь.

Остановить кровотечение удалось только после проведения хирургических процедур. Мальчик находится в тяжелом состоянии и остается под присмотром медицинского персонала.

Отец пострадавшего сообщил, что женщина подвержена интермиттирующему эксплозивному расстройству, которое вызывает тяжёлые аффективные вспышки. Эмоциональное состояние этих людей меняется из-за незначительных раздражителей.

Родители малыша состоят в браке больше десяти лет и воспитывают двух детей: одиннадцатилетнего Ахенга и двадцати двухмесячного Ахана. Психическим расстройством женщина страдает уже шесть лет, медицинскую помощь ей оказывали.

Мужчина, будучи инвалидом, работает на швейном производстве. Семья плохо обеспечена, но мужчина еще вынужден помогать своим родителям, т.к. его мама страдает хроническими заболеваниями.

Средства на операцию ребенку удалось собрать благодаря некоммерческим и благотворительным организациям. Стоимость лечения превысила 1 миллион четыреста тысяч рублей. Тем не менее, последствия трагедии еще не ясны.

В соответствии с законодательством Китая, лица, страдающие психическими расстройствами, не подлежат уголовному преследованию. Как семья будет после происшествия, не ясно.