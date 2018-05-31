В Польше при посадке упал легкомоторный самолет

Сегодня, 15:39

31 мая в Лодзинском воеводстве Польши, городе Лович, упал легкомоторный самолет. Два человека погибли.

По мнению представителя государственной пожарной службы в Ловиче Аркадиуша Маковского, инцидент произошел при попытке посадки самолета на взлетно-посадочной полосе аэродрома города. Очевидцы утверждают, что видели, как у самолета пришло в неисправность крыло, затем он совершил переворот в воздухе и камнем упал на землю.

На место инцидента сразу были направлены пожарные и работники скорой помощи. Последние обнаружили на месте аварии трупы двух мужчин, которые находились внутри салона. Предполагается, что это пилот и пассажир 38 и 42 лет.

По делу ведется расследование, подробностей о причинах неполадки самолета пока не поступало.

Накануне, 30 мая, в районе острова Лонг-Айленд около двух часов дня по местному времени (21:00 мск) в Нью-Йорке также потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате происшествия погиб 1 человек.