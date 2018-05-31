В Великобритании пройдет соревнование по похудению между животными

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Британцы с нетерпением ожидают популярного конкурса Pet Fit Club, который пройдет уже в 13 раз. Его участники будут соревноваться в похудении.

Проблема лишнего веста остро стоит не только перед людьми, она коснулась и животных. Специально для этого в Великобритании создали конкурс Pet Fit Club, во время которого разные животные соревнуются в похудении.

Ветеринары констатируют, что такая проблема достаточно остро стоит перед домашними любимцами, хозяева которых просто закармливают их. Известно, что организаторами проекта является одна из крупнейших ветеринарных благотворительных организаций Великобритании – PDSA.

Сообщается, что в текущем году мероприятие пройдет уже в 13-й раз. Среди его участников будут представлены семь собак разных пород, пять кошек и даже одна крыса. Общий вес, который им предстоит сбросить, составляет 75 килограммов, рассказали организаторы конкурса. Известно, что все они будут находиться на жесточайшей диете и проходить регулярные тренировки. Кроме общих занятий, специально для каждого участника Pet Fit Club будет разработана личная программа питания и допустимых нагрузок. Ветеринары, перед началом процесса похудения, проведут полное обследование участников для предотвращения гибели животных.

Какой приз достанется победители кроме славы, организаторы не сообщают.