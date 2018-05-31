Британка превратила себя в секс-игрушку после расставания с парнем

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31-летняя Сенди Мур, узнав об измене своего жениха, решила кардинально себя поменять. Потратив более 12 тысяч долларов, девушка стала похожа на надувную куклу для секс-игр.

Синди Мур, 31-летняя британка, проживает в г. Сэлфорд. С 19 лет ей нравилось, как выглядят люди после пластических операций. Однако сама она решилась на хирургическое вмешательство только после того, как уличила своего жениха, отца их 2 детей, в измене.

Девушка похудела на 30 кг, уменьшила размер талии с 24 до 12, увеличила грудь с первого до седьмого размера, нарастила волосы и три раза в месяц увеличивает губы с помощью инъекций, чем превратила себя в куклу. На этом, как отмечает «живая кукла», она останавливаться не собирается. Она хочет увеличить размер груди до 12, а также сделать подтяжку живота. Все это, как призналась Мур, сделает ее красивее, так как она станет еще больше похожа на куклу.

Сенди также отметила, что привлекает внимание множества мужчин, однако, редко ходит на свидания, так как многие из них не видят душу девушки, а рассматривают ее только как секс-игрушку.

После расставания с парнем доход «силиконовой куклы» составляет около 3200 долларов в месяц. Зарабатывает девушка путем публикации откровенных фото в социальных сетях. Мур отмечает, что все близкие, в особенности мать, поддерживают перевоплощения девушки. Дети тоже в восторге от того, что их мама похожа на куклу. Девушка даже сменила номера машины, добавив слово «кукла».