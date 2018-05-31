Купивший зуб Джона Леннона стоматолог ищет детей певца для наживы

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«Всемогущий» канадец ошибочно полагает, что способен вернуть к жизни легендарного Джона Леннона. Более того, сейчас мужчина решил заработать на том, во что вложил 26 тыс. долларов ранее. Речь идет о приобретенном кариозном зубе певца.

Купивший зуб Джона Леннона стоматолог ищет детей певца. Мужчина кинул клич в соцсетях с просьбой отозваться родственников легендарного певца.

«Я ищу людей, которые считают, что они дети Джона Леннона, и предъявляют претензии на его имущество. Надеюсь, я смогу узаконить их требования», - написал предприимчивый канадец.

По его плану, выяснить родство детей с умершим Ленноном поможет именно кариозный зуб, который находится именно у стоматолога. Если использовать этот ДНК-материал, можно заработать часть финансовых активов от наследства легендарного исполнителя.