Вдова экс-канцлера Германии не смогла получить €1 млн компенсации через суд

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Высший суд Кёльна отказал вдове Коля Майке Рихтер-Коль в получении моральной компенсации в €1 млн.

Дело о самой крупной компенсации морального ущерба происходило в Германии. Немецкий политический деятель Гельмут Коль подал иск касательно публикации книги Xepибepтa Швaнa и Tильмaннa Йeнca «Зaвeщaниe: пpoтoкoлы Гeльмутa Koля» 2014. Все дело в том, что в произведении использовались личные записки экс-канцлера Германии, который не давал согласия на их использование. Суд признал нанесенный деятелю моральный вред и оценил его в самую большую сумму за историю подобных компенсаций.

Однако на момент смерти Гельмута приговор еще не вступил в действие Его вдова Рихтер-Коль попыталась отсудить компенсацию мужа, но суд постановил отказать ей в данном праве, так как сам истец умер, а возмещение не может быть передано по наследству.

Майке может обжаловать решение суда, но пока неизвестно, намеревается ли она подавать апелляцию.

Напомним, что согласно свидетельству о наследовании, которое суд по наследственным делам в Людвигсхафене (Ludwigshafen) выдал 10 августа, вдова является единственной наследницей супруга. А сыновья и внуки политика получили компенсацию общей суммой в 1 млн еще при жизни родственника, подписав отказ от обязательного наследования.