На Google Maps засветилось привидение в заброшенной британской тюрьме

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Призрачное лицо женщины на чердаке напугало пользователей спутникового сервиса, решивших рассмотреть место съемок легендарного детектива «Побег из Шоушенка».

Привидение в заброшенной британской тюрьме, построенной на рубеже XIX и XX веков, стало жертвой нечеловеческих условий содержания, считают пользователи Google Maps. Именно из-за чрезмерной некомфортности место съемок «Побега из Шоушенка» пришлось закрыть в 1999 году. Привидение засветилось на чердаке жестокой тюрьмы, отлично просматриваемом со спутникового сервиса.

На британской кутузке весит дурная слава кладбища для сотен узников, умерших из-за болезней. Здоровья правонарушители лишались посредством надзирателей, отличавшихся невиданной жестокостью. К слову, рядом с тюрьмой расположены старая церковь и кладбище, возле которых местные жители также встречают призраков.