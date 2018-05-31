Пару любовников сняли во время оргии на балконе отеля над трассой «Формулы-1» в Монако

Сегодня, 13:11

Блондинка и мужчина занимались любовными утехами прямо перед глазами людей, стоящих внизу. Самые любопытные принялись снимать половой акт, поскольку интерес к действию появился у многих очевидцев.

После продолжительной минуты откровенной оргии на балконе отеля над трассой «Формулы-1» в Монако. Пару любовников и их параметры смогли рассмотреть даже имеющие проблемы со зрением люди. Что это было на самом деле, остается загадкой.

Некоторые уверены, что так молодые люди привлекли к себе внимание с помощью постановочного кадра, а другие убеждены, что время оргии просто совпало со столпотворением внизу отеля. По словам свидетелей, любовники находились на балконе около минуты, а после скрылись в номере.