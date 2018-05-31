«Эпичное нападение фантома»: В США женщина пострадала от странной силы

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Об этом стало известно после публикации в Сети видео неожиданной атаки на проходящую по улице девушку. За долю секунды она оказалась на асфальте. А скорость нападения не воспринимается человеческим взглядом с первого раза.

Эпичное нападение фантома запечатлела камера наружного видеонаблюдения в США. Женщина пострадала от странной силы, которая за секунду обезоружила ее и отобрала все силы. Специалисты по паранормальным явлениям решили, что вероятно что это был призрак с очень сильной энергетикой. Другие эксперты думают. Что необычный толчок могли спровоцировать телекинез или футуристическое оружие. Не исключено, что это могли быть проделки полтергейста.

К слову, в Британии на семейное фото попал призрак мальчика. Это произошло во время прогулки женщины с двумя детьми и племянником. В процессе игр на деревьях решили запечатлеть момент. Женщина сделала снимки на камеру телефона и отправилась с ребятами домой. Решили посмотреть отснятые кадры и были взбудоражены: за спиной реального ребенка стоял призрак.