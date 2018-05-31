Соцсети винят Трампа в жертвах урагана Мария

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Лидеры общественного мнения в США и за их пределами уверены, что американская администрация во главе с Дональдом Трампом могла бы предотвратить катастрофические последствия стихии.

После публикации в СМИ итогов расследования учёных Гарвардского университета относительно реальных последствий урагана «Мария» в Пуэрто-Рико, соцсети просто взорвались критикой в адрес властей США. Блогеры, журналисты и политики винят лично американского лидера Дональда Трампа в жертвах стихии, коих, как выяснилось, было около 4600.

В частности, президенту США поставили в вину лоббирование законопроекта «Right To Try» («Право попробовать), целью которого было разрешение неизлечимо больным пациентам испытать на себе экспериментальные препараты. Блогер J2theM (@jaidanmaries) в Twitter пишет:

«Жаль, что вы не потрудились попробовать что-нибудь, чтобы спасти 4500 + американцев, которые погибли в Пуэрто-Рико». Организация Independent Patriot (@TylerBlackwell4) прямо обвинила президента США в гибели людей от урагана «Мария». «Более 4 600 американцев не погибли в Пуэрт-Рико из-за урагана. Буря убила лишь около 100 человек. Это был отказ Дональда Трампа от принятия мер по спасению и восстановлению. Он убил 4500 из них.», - говорится в сообщении в её микроблоге.

Некоторые лидеры мнений упрекнули политика в том, что после публикации шокирующих данных о последствиях урагана «Мария» в Пуэрто-Рико для него приоритетом осталась встреча с телезвездой Ким Кардашьян.

«Вчера мы узнали, что ураганная смерть в Пуэрто-Рико унесла в 70 раз больше жизней, а сегодня в трендах встреча Амбиена (одно из прозвищ Трампа, - прим.ред.) и Ким Кардашян.» - отметил пользователь Denizcan James (@MrFilmkritik).

Напомним, на днях специалисты Гарвардского университета выяснили, что официальные данные о жертвах прошлогоднего урагана «Мария» в Пуэрто-Рико были значительно занижены. В результате стихии погибли не 64 человека, а 4645.