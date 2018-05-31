Соцсети винят Трампа в жертвах урагана Мария

Лидеры общественного мнения в США и за их пределами уверены, что американская администрация во главе с Дональдом Трампом могла бы предотвратить катастрофические последствия стихии.
После публикации в СМИ итогов расследования учёных Гарвардского университета относительно реальных последствий урагана «Мария» в Пуэрто-Рико, соцсети просто взорвались критикой в адрес властей США. Блогеры, журналисты и политики винят лично американского лидера Дональда Трампа в жертвах стихии, коих, как выяснилось, было около 4600.
В частности, президенту США поставили в вину лоббирование законопроекта «Right To Try» («Право попробовать), целью которого было разрешение неизлечимо больным пациентам испытать на себе экспериментальные препараты. Блогер J2theM (@jaidanmaries) в Twitter пишет:
Некоторые лидеры мнений упрекнули политика в том, что после публикации шокирующих данных о последствиях урагана «Мария» в Пуэрто-Рико для него приоритетом осталась встреча с телезвездой Ким Кардашьян.
Напомним, на днях специалисты Гарвардского университета выяснили, что официальные данные о жертвах прошлогоднего урагана «Мария» в Пуэрто-Рико были значительно занижены. В результате стихии погибли не 64 человека, а 4645.