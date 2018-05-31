В Великобритании стадо разъяренных коров атаковало местного жителя

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Житель Великобритании обратился с жалобой на стадо коров, встреча с которыми едва не стоила ему жизни.

Адам Делвес прогуливался со своим питомцем Лекси, когда в его сторону внезапно двинулось стадо в количестве 14 голов крупного рогатого скота. Британец полагал, что громкий окрик или хлопанье в ладоши отпугнет животных, но это не дало никакого эффекта.

Один из быков сначала боднул Адама, а затем, подняв на рога, бросил об заграждение. При попытке встать на ноги и спастись бегством, коровы атаковали жертву всем стадом: «Я был весь покрыт коровами, они топтали и бодали меня. Не знаю, сколько это длилось, но я думал, что это конец».

Лишь после того, как одно из животных подбросило его высоко в воздух, перелетев через забор британец смог убежать от разъяренного стада. Он отполз так далеко как смог и вызвал помощь. Врачи диагностировали множественные ушибы и ссадины по всему телу и повреждение нерва на ноге.

Адам уверен, что сильная боль какое-то время не позволит ему вернуться к работе в такси. Вероятнее всего, коровы охраняли потомство и поэтому напали на него.

По данным статистики Управления по охране труда Великобритании, с 2000 года до 2015 года в результате нападений коров погибли 74 гражданина Великобритании.