В Британии подросток заснял в небе парящий белый НЛО

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В британском регионе Бакингемшир 19-летний Лукас Будель заметил возле своего дома таинственный НЛО. Парящий в небе корабль пришельцев наблюдался там на протяжении нескольких минут.

Регион уже ранее был признан неким «домом» для НЛО. Базы инопланетян были замечены там ещё в прошлом веке. Уфологи отмечают, что британские города чаще всего становятся любимым местом для пришельцев. Охотники за НЛО связывают это с географическим расположением острова и экономическим развитием. Ряд специалистов утверждают, что причиной является Brexit, из-за чего королевство переживает выход Британии из Евросоюза.

19-летний юноша, который заметил инопланетян, рассказал о прошлых случаях, когда ему приходилось наблюдать пришельцев. Всё это началось в детстве, но ему на тот момент мало кто поверил. Однако в этот раз он заснял всё на видео, и доказательства были переданы уфологам. Сначала на кадрах можно подумать, что падает метеорит, но спустя несколько секунд белый корабль просто парит в небе над домом подростка.