В Японии детям будут платить $340 в месяц в детсадах

Вчера, 23:30

Подобные выплаты планируют распространить даже на семьи, у которых есть высокий доход. Японское правительство подписало программу массового пособия на детей дошкольного возраста, согласно которой, подразумевается сделать бесплатными все детские сады в стране.

Теперь Япония планирует выделять из бюджета каждый месяц по $340 на каждого ребёнка возрастом от 3 до 5 лет. Решение выдавать эту сумму, которая примерно приравнена плате за пользование детсадов и других подобных учреждений, будет приниматься органами местного самоуправления.

Исходя из соответствующих поправок в законодательстве с момента их действия, в апреле следующего года такое пособие выплатят воспитанникам детских садов только возрастом 5 лет. После этого с апреля 2020 года эта система охватит и остальных детей от 3 до 5 лет. Таким образом, в детсадах детям будут платить ежемесячно.