В Британии на семейном фото призрак навис над плечом мальчика

Сегодня, 07:37

Семью ожидал огромный пугающий сюрприз, который рассмотрела женщина дома. Фото сделано в лесопарке Plessey Woods Country Park в Нортумберленде, передают западные СМИ, ссылаясь на данные пользователей пабликов в интернете.

В Британии на семейное фото попал призрак мальчика. Это произошло во время прогулки женщины с двумя детьми и племянником. В процессе игр на деревьях решили запечатлеть момент. Женщина сделала снимки на камеру телефона и отправилась с ребятами домой. Решили посмотреть отснятые кадры и были взбудоражены: за спиной реального ребенка стоял призрак. Он облокотился на сына женщины и пристально смотрел в объектив. В соцсети информация о случае попала из-за инициативы обеспокоенной матери детей.

«Ничем другим это объяснить нельзя… Я и моя дочь не могли ночью заснуть, настолько это было страшно… Муж работал в ночную смену, мы были одни и боялись, что это может последовать за нами», - сообщила она.

Оказалось, что в лесопарке Plessey Woods Country Park в Нортумберленде ранее погиб ребенок – мальчик, именно указанного возраста, как на фотоснимке. Пользователи соцсетей предположили, что именно его призрак навис над плечом мальчика на семейном фото.

Ранее американская актриса Натали Моралес опубликовала на своем аккаунте в Twitter снимок журнала с пугающим рисунком трехлетней дочери Руби, на котором пользователи увидели призрака и историю в духе Кинга.