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Снимок расположен на столе около камина в гостиной королевы.

Королева Великобритании Елизавета II сохранила у себя фото принца Гарри и Меган Маркл. Это стало известно, когда королева принимала у себя дипломата Австралии Джорджа Брендиса. Фотографы зафиксировали обеих персон в зале Букингемского дворца. Внимательные наблюдатели позднее могли увидеть, что на столе стоит вышеупомянутое фото. Источники сообщают, что, скорее всего, фото сделал фотограф Алекс Любомирски.

Снимок Меган и Гарри заменил иную пару, а именно принцессу Анну и Тимоти Лоуренса. Последний раз она была видна на том же столе месяц назад. В данный момент же это фото расположилось немного дальше "новичков". Иностранная пресса считает этот жест Елизаветы II трогательным.