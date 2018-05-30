Житель Сан-Диего запечатлел в небе фантастическое кольцо

Вчера, 22:34

Мужчина сфотографировал странное явление в небе и разместил фото в соцсетях. Он отметил, что с таким его взор сталкивается в первый раз.

Очевидец, который запечатлел в небе фантастическое кольцо, рассказывает, что в какое-то мгновение оно стало размытым, а затем снова вернуло прежнюю, четкую, форму. Мужчине не удалось объяснить природу такого фантастического явления. Однако пользователи сети сделали это за него.

Некоторые предположили, что это результат действия климатического оружия или секретных разработок NASA, которые направлены на манипуляцию сознанием людей.

Другие иронизировали, говоря о сбоях в матрице и пришельцах, которые и оставили свои следы в небе. Верующие свели все к «знаку свыше», а приверженцы научных трактовок сделали предположение в сторону разумных облаков, теория о которых еще не доказана учеными.