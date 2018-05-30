Пассажир самолета обнаружил человека, гуляющего по облакам

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Мужчина запечатлел странную фигуру, которая находилась на высоте около 7 тыс. м. Объект, очень похожий на человека, взбудоражил пассажиров.

30-летний ирландец Ник О`Донахью, пролетая из Австрии в Ирландию, увидел сквозь окно иллюминатора человека, гуляющего по облакам. Так, по крайней мере, ему показалось. Фигура некоторое время «шагала» на высоте 7 000 м, а затем испарилась. Однако пассажиру удалось сделать снимок загадочного объекта.

Ник показал увиденное явление пожилой женщине, рядом с которой он летел. Та тоже была взбудоражена.

Сам пассажир комментирует, что он был в шоке и ни за что не поверит, что это были «игры облаков», так как это недостаточно весомое объяснение такого странного явления.

Пассажиры, обсуждая увиденное некоторое время, пришли к выводу, что человек, гуляющий по облакам очень похож на робота «Iron Giant» из мультфильма. Кто же это был в действительности – неизвестно.

Некоторые специалисты, изучив фото огласили, что запечатленную фигуру могли образовать струи дыма из труб какой-либо электростанции. Из-за погодных условий выхлопы поднялись чуть выше облаков, а затем рассеялись.