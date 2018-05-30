Суд США отклонил иск «Лаборатории Касперского» об отмене запрета на приобретение продукции

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По словам судьи Колин Коллар-Котелли, причина в том, что отсутствует достаточное количество оснований. Однако даже если бы иск признали успешным, и положение отменили, истец не получил бы компенсации ущерба.

Суть жалобы «Лаборатории Касперского» состояла в требовании к американским властям прекратить запрет на пользование программами и ресурсами до конца 2018 года. Представители компании заявили, что из-за этого даже нарушается конституция США. «Лаборатория Касперского» не может по справедливости проводить соответствующие административные процедуры, а также её голословно обвиняют, так как не было доказано нецелевое использование продукции.

Однако иск решением суда всё-таки был отклонён. Положение об отмене запрета на приобретение продукции так и не приняли. Стоит отметить, что государственным учреждениям в США указали не пользоваться ПО «Лаборатории Касперского» ещё с осени 2017 года, заявляя, что это может подорвать национальную безопасность страны.