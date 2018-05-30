В Канаде прошли фекальные осадки

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Не повезло жителям города Келоун в Британской Колумбии. Причина была в пролетающем мимо большом пассажирском самолёте.

Пострадавшие – мать и сын, которые ехали в машине, где был открытый люк на крыше. Когда на светофоре загорелся красный свет, и они остановились, прямо на авто полились настоящие «фекальные осадки». Залита оказалась вся машина, которую пришлось срочно везти на автомойку. Также на следующее утро оказалось, что есть проблемы с глазами.

Такие «осадки» прошли в Канаде ещё 9 мая, однако пострадавшая долго не хотела сообщать в местную прессу. Женщина надеялась, что власти помогут с машиной, а также выдадут материальную компенсацию за пострадавшее зрение и извинятся. Однако этого так и не случилось. Представители местного аэропорта вообще заявили, что в указанный день и в указанном месте ничего над Келоуном не летало.