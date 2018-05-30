В США полицейский угрожал убить женщину, если не получит её интимные снимки

Сегодня, 21:09

Полицейский города Ориндж Сити, штат Флорида, был уволен с работы и арестован после 7 месяцев после начала несения службы. Основой этому послужили угрозы исходящие от него в адрес одной семьи.

В США 25-летний представитель власти познакомился в Instagram с одной женщиной, фотографии которой ему очень понравились. После этого впечатлённый полицейский начал требовать от неё интимные снимки. Его интерес не ограничился одними фотографиями и он узнал о семье женщины. Мужчина сообщил ей, что в противном случае он убьет не только женщину, но и её 5-летнего брата, а также изнасилует её сестру.

Угрозы продолжались на протяжении нескольких месяцев, но в конечном итоге 29-го мая 25-летний полицейский был задержан. На данный момент он заключен под стражу и находится в тюрьме округа Волюсия. На данный момент неизвестно, имеется ли у полицейского адвокат, а также, какая мера наказания грозит ему за вымогательство интимных снимков и угрозы убийства и изнасилования.