В США официантка получила за улыбку чаевые в три тысячи долларов

Вчера, 23:50

«Поделись улыбкою своей и она не раз к тебе вернется», вряд ли жительница штата Вашингтон слышала слова песни из советского мультфильма. Однако позитивный посыл такого утверждения почувствовала на себе, причем, в сугубо материальном воплощении.

В США 50-летняя официантка ресторана получила за улыбку чаевые в три тысячи долларов от супружеской пары, которые проездом были в провинциальном городке Напавайн. Как рассказывает сама счастливица, которая за 20 лет работы в заведении не собрала в совокупности и половины такой суммы чаевых, в тот майский день ничего не предвещало удачи. Рутина, прижимистые постоянные клиенты, заказывающие свои гамбургеры и дешевый виски.

Зашедшая пара средних лет не давала повода для позитивных предчувствий. Правда, как говорит официантка, они выделились тем, что расспрашивали о ее жизни. Женщина между переменами блюд успела сообщить, что одна, у нее трое детей и уже семеро внуков. Затем улыбнулась и добавила, что не жалуется на судьбу и вполне счастлива. Счет клиентов составил 45 долларов. Однако после их ухода оказалось, что в графе «Чаевые» была написана сумме в три тысячи долларов и благодарность за позитивную улыбку, которая «так необходима в наши нелегкие дни».