Видео взрыва заброшенных «башен-призраков» поразило Сеть

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В городе Яньтай на востоке Китая избавились от 30-этажных зданий, которые давно не выполняют своих прямых функций. Сообщается, что строительство двух похожих многоуровневых домов закончилось в 2008 году, после разорения компании-застройщика.

Видео взрыва заброшенных «башен-призраков» набрало множество просмотров и поразило Сеть. История построения домов относится к 2008 году, когда возводимый объект лишился финансирования. Ввиду сложившейся ситуации, два дома остались призраками после полной остановки строительства.

На данный момент дома простояли более 10 лет без изменений перед тем, как их взорвали. На месте их размещения планируют возвести разные комплексы или построить парк.