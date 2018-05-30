СМИ: Известно о двух пострадавших при взрыве на складе UPS в Кентукки

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Сегодня на складе сервиса доставки почтовой компании в Лексингтоне прогремел мощный взрыв. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

СМИ сообщили о сильном взрыве в складском помещении почтовой компании UPS в городе Лексингтон штата Кентукки в США. Предположительно взорвались огромные цистерны с пропаном. На данный момент известно о двух пострадавших, которые получили неопасные для жизни травмы. Они госпитализированы. 10 других очевидцев происшествия доставили в больницу для обследования.

Само здание пострадало очень сильно. Взрыв спровоцировал небольшой пожар, который быстро ликвидировали прибывшие огнеборцы. На месте происшествия продолжают работать правоохранители и пожарные.