Публика впервые увидела охапку уникальных тигрят

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Животные появились на свет в шеньянском зоопарке в северо-восточной части Китая месяц назад. Посетителям дадут возможность увидеть малышей в Международный день защиты детей.

Публика впервые видела охапку из 24 уникальных детёныша амурского тигра, они являются представителями вымирающего вида. Эксперты объясняют, что фотографии вышли и действительно особенными, так как тигрицы всегда усердно защищают своих детёнышей и не подпускают близко даже работников зоопарка. У новоиспечённых тигриц есть трудности с кормлением, но им помогают специалисты заведения.

Сейчас в дикой природе находится около 500 амурских тигров. Их местом обитания в основном стали Сибирь и северо-восточный регион Китая. По информации Международного фонда дикой природы, тиграм грозят не только браконьеры, но и изменяющаяся среда обитания.