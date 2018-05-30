В США проповедник организовал сбор $54 млн на четвертый личный самолет

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Телепроповедник Джесси Даплантис из Луизианы США заявил, что Бог велел ему проповедовать по всему миру, а потому необходимо собрать средства на новый личный самолет.

Джесси является одним из самых известных проповедников на телевидении. Он начал свою карьеру в 1976 году, а затем создал организацию Jesse Duplantis Ministry, названную в честь себя самого. Даплантис также ведет свою деятельность на радио и в интернете.

Но заочной работы проповеднику мало, он утверждает, что его божественным предназначением является несение истины по всему миру. Для этой цели у мужчины есть уже три личных самолета, последний из которых был приобретен в 2006 году. Но по словам деятеля, слишком большое количество средств уходит на топливо, а вот с новым Dassault Falcon 7X Джесси сможет долететь куда угодно без дозаправки. По техническим характеристикам это самолет бизнес-класса, скорость которого близка к скорости звука, а расстояние, преодолеваемое без дополнительных заправок, равно 11 тыс. км. Модель четвертого самолета также была ниспослана свыше и для ее приобретения Даплантис намерен собрать скромные $54 млн.

Ранее мы писали о смерти другого известного телепроповедника Билли Грэма, скончавшегося в возрасте 99 лет и бывшего духовным наставником многих американских деятелей, в том числе бывшего президента Обамы.