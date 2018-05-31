В Англии девушка обиделась на парня и попыталась обвинить его в изнасиловании

Сегодня, 05:15

18-летняя англичанка заявила, что экс-бойфренд подмешал ей наркотики и изнасиловал, но резко поменяла свои показания после медицинского осмотра.

Юная Ханна Сандовер из города Бат, Англия, подала заявление на своего бывшего молодого человека, обвинив его в сексуальном насилии. Парень и девушка были ровесниками и встречались практически год, но затем их отношения прекратились. Спустя время после расставания Ханна сообщила полиции, что бывший изнасиловал ее, когда девушке стало плохо на заднем сидении автомобиля. Со слов «пострадавшей», она села туда, когда почувствовала боли в животе, но вскоре к ней присоединился юноша, и без получения согласия принудил ее к половому акту. Ханна также утверждала, что на переднем сидении в это время находился ее друг, но он не заметил происходящего, так как был в наушниках.

По прибытию в клинику для медицинского осмотра Сандовер дополнила свою легенду информацией о том, что обвиняемый также подмешал ей наркотические вещества в воду.

Но спустя некоторое время, когда дело начало набирать оборот и все больше деталей всплывало, слова девушки начали казаться неправдивыми даже ее родственникам. В конце концов Ханна признала, что вся история была лишь ложью, которую она придумала от обиды на бывшего, не захотевшего восстанавливать их отношения.

Стоит сказать, что подобное ложное свидетельствование может иметь серьезные последствия для самой «жертвы». Недавно за подобную клевету получила почти три года условно жительница Лиепая в Латвии.