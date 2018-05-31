Школьнику в США с синдромом иммунодефицита разрешили посещать занятия с помощью робота

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Спустя несколько лет борьбы 13-летний Киген Конкэннон из штата Массачусетс получил разрешение «присутствовать» на школьных уроках через робота.

Юный Киген имеет синдром иммунодефицита, что весьма мешает ему ходить в школу также, как это делают другие дети. Но его мать Лора уверена в том, что школьные годы являются очень важным этапом в социализации ребенка, а потому не соглашалась на предложение администрации перевести мальчика на домашнее обучение. В третьем классе Киген использовал Skype для того, чтобы «присутствовать» на занятии, если он не мог прийти, но спустя год руководство учебного заведения заявило, что это мешает другим ученикам.

Тогда общественная организация подарила Конкэннону специального «робота» для школы. Он представляет собой компактный дисплей с камерами и клавишами управления на высокой передвижной стойке.

Однако представители районной власти запретили использование подобного устройства в школе. Понадобилось несколько лет борьбы, объединение с прокуратурой и общественностью, чтобы наконец в этом году уже сменившееся руководство признало, что робот не несет явной опасности для учебного процесса.

Победа Кигена в данном конфликте, по мнению Лоры, сможет помочь улучшить ситуацию в школах США касательно условий для людей с особыми потребностями.

Напомним, что на днях в России в ходе ПМЭФ были представлены ассистивные роботы-помощники для людей с инвалидностью.