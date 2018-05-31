Буйвол вступил в схватку со львом из-за ящерицы

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Буйвол решил защитить беззащитную ящерицу, которая оказалась добычей маленького львенка. Он подхватил обидчика на рога и ударил об землю, а выпавшая из львиной пасти ящерица убежала.

В Национальном парке Крюгера (ЮАР) посетители могут наблюдать за дикими животными, которые обитают в естественных условиях. Группе туристов удалось снять необычный поединок, который происходил между буйволом и молодым львом, который попал в интернет и собрал большое количество просмотров.

Инцидент между животными произошел из-за того, что лев напал на ящерицу и решил ею полакомиться. Буйволу же такая ситуация не понравилась и он подскочил к стае хищников – поднял на рога льва и ударил его об землю. В результате такого неожиданного нападения хищник выпустил свою добычу из пасти и ящерица убежала.

На видео видно, что после падения лев не получил травм, а смог подняться и двигаться самостоятельно. В комментариях пользователи похвалили взаимовыручку, которая существует у животных, и желание буйвола защитить более мелкое животное. Туристы, которые сняли кадры борьбы льва с буйволом были шокированы, ведь достаточно редко можно увидеть подобные разборки между животными.