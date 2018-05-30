«Отпустили»: Стали известны подробности короткого ареста Уильяма Браудера по запросу РФ

Сегодня, 12:25

В национальной полиции Испании всё ещё не комментируют арест главы фонда Heritage Capital. В это же время задержанный опубликовал в Сети ордер, в котором упоминается мошенничество.

Сегодня ранее в Испании полиция арестовала Уильяма Браудера. Произошло это по запросу РФ в Интерпол. Главу фонда отвезли в полицейский участок, откуда он опубликовал в Twitter фотографию ордера. Примечательно, что в нём упоминается обвинение Браудера в мошенничестве.

Сейчас же стали известны подробности ареста Браудера. Дело в том, что пресс-служба испанской нацполиции ещё официально не подтвердила и не опровергла информацию о задержании. В ведомстве заявили, что сейчас стараются подтвердить информацию в других подразделениях. Пресс-служба узнала об аресте после публикации Браудера в социальных сетях.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на полицию Испании, Уильяма Браудера уже отпустили. Дело в том, что ордер на арест истёк. Главу фонда осуждали заочно ещё в 2013 году. Причина – обвинения в уклонении от уплаты налогов.