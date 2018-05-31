«Туалетная революция»: В Китае заведения открыли свои уборные для всех желающих

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Случай использования «зеркальной комнаты» Starbucks в Филадельфии для двух мужчин закончился судебным иском. Чтобы предупредить подобные случаи, в мире стартовала новая акция: теперь каждый посетитель, независимо от того, совершил он покупку или нет, может воспользоваться туалетом.

Вслед за Sturbucks более 64 заведений в районе Цзянган в Ханчжоу открыли свои уборные для всех желающих. Около 490 компаний станут участниками «туалетной революции» к концу 2018 года. Владельцы заведений обязаны поддерживать чистоту и порядок в комнатах гигиены. Также есть лимит: за время открытия заведения уборные должны быть доступны не менее 8 часов в день.

«Из-за ограниченного ресурса свободных земель, невозможно строить новые общественные туалеты», - поясняют местные жители.

«Туалетная революция» стала прорывом для туристов и сократила время поисков уборных до 10 минут.