Вчера, 23:30

В соцсети сообщают, что авиакомпания Southwest Airlines извинилась перед клиенткой, которой пришлось наблюдать отвратительную картину на борту авиалайнера. Компенсировать обедом решили неприятную картину ублажающего себя под порнографию мужчину.

В США ищут мастурбировавшего в салоне самолета пассажира. Об этом рассказали после инцидента обеспокоенные клиенты Southwest Airlines. Мужчина бесцеремонно принялся за дело прямо в самолете, глядя в экран айпада, на котором транслировалось порно. Просмотр он вел без наушников.

«Дважды его тело тряслось от оргазма. Это было так отвратительно. Однако сотрудники, работавшие на этом рейсе, не видели, что происходит», - вспоминает оскорбленная поведением пассажира женщина.

После того, как процесс подошел к логическому завершению, использованную салфетку нарушитель отдал стюардессе. Она не смогла повлиять на мужчину, поскольку ее взяла боязнь за жизнь других пассажиров. Теперь любителя клубнички ищут для предъявления обвинений.