В соцсети сообщают, что авиакомпания Southwest Airlines извинилась перед клиенткой, которой пришлось наблюдать отвратительную картину на борту авиалайнера. Компенсировать обедом решили неприятную картину ублажающего себя под порнографию мужчину.
В США ищут мастурбировавшего в салоне самолета пассажира. Об этом рассказали после инцидента обеспокоенные клиенты Southwest Airlines. Мужчина бесцеремонно принялся за дело прямо в самолете, глядя в экран айпада, на котором транслировалось порно. Просмотр он вел без наушников.
После того, как процесс подошел к логическому завершению, использованную салфетку нарушитель отдал стюардессе. Она не смогла повлиять на мужчину, поскольку ее взяла боязнь за жизнь других пассажиров. Теперь любителя клубнички ищут для предъявления обвинений.