В ходе взрыва в Афганистане трое человек погибли

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По некоторым данным, взрыв около полицейского отделения произвёл террорист-смертник.

В ходе взрыва в Афганистане (провинция Логар) на востоке страны трое погибли, ещё восемь ранены. Экстремист взорвал грузовую машину небольших размеров, которая была напичкана взрывчатыми устройствами.

"Глава полицейского отделения и двое рядовых сотрудников полиции погибли в ходе нападения. Восемь мирных граждан ранены. Здание, в котором расположился полицейский участок, также повредили", - рассказал представитель полиции.

Двоих других злоумышленников, как стало известно, ликвидировали работники силовых государственных структур. Как позже сообщили, ответственной в данном инциденте стала группировка "Талибан*".