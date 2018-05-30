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Инцидент произошел во время того, как сотрудники аэропорта Даламан пытались снять его с рейса из-за агрессивного поведения и неадекватных высказываний. The Daily Telegraph сообщает, что 30-летний мужчина не удержался на трапе и оказался на взлетно-посадочной полосе.

В Турции британский подданный выпал из самолета и скончался. Причиной стала неосторожность со стороны мужчины. The Daily Telegraph сообщает, что 30-летнего мужчину хотели снять с рейса из-за неадекватного и агрессивного поведения. Члены экипажа сопровождали нарушителя, но в один момент он не удержался и выпал из самолета.

Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия. В МИД Великобритании о ситуации знают и проводят проверку обстоятельств смерти подданного.