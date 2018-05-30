Фермерша сломала руку сопернице по армрестлингу и от шока лишилась чувств

Сегодня, 06:30

Обе девушки получили медицинскую помощь. Инцидент произошел в британском поселке Ертингтон графства Камбрия во время состязаний в Клубе юных фермеров.

Во время соревнований по армрестлингу молодая фермерша сломала руку своей 20-летней сопернице и от шока лишилась чувств на глазах у изумленной публики. На место ЧП в оперативном порядке прибыл местный фельдшер Эндрю Дикинсон. По его словам, перелом был очень серьезным и девушка испытала сильную боль, ее отправили в больницу. На данный момент обе фермерши чувствуют себя нормально.

В Клубе юных фермеров в британском поселке Ертингтон графства Камбрия проводили соревнования, среди которых армрестлинг, перетягивание каната, скоростные стрижки овец, выбирали лучшего флориста и организовали танцы с участием 600 граждан. Отмечается, что в этих мероприятиях никто не пострадал.