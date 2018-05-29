Украина признает недостаток вакцины от ботулизма

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Советник директора департамента здравоохранения Украины Наталья Вишневская сообщила, что в стране действительно не хватает вакцины от ботулизма и источник ее поставки еще не определен.

В Украине в последнее время было зафиксировано большое количество случаев заражения ботулизмом. Вспышки заболевания замечены на неделе в Запорожской, Киевской, Черкасской, Львовской и Харьковской областях. По предварительной информации, в Киеве был зарегистрирован один случай с летальным исходом.

Однако несмотря на активно распространяющуюся болезнь, методов борьбы с ней пока не предвидится. По всей территории Украины характерен недостаток вакцины. Отечественные производители не выпускают необходимый препарат, а где закупить необходимое, министерство здравоохранения пока не решило. Да и сами закупки в последний раз производились в 2014 году. Известно, что ранее вакцина приобреталась у российских поставщиков, но на данный момент ее использование запрещено. Об этом сообщила во вторник, 29 мая Наталья Вишневская.

Ботулизм – это весьма тяжелая инфекция, вызванная токсином и поражающая нервную систему, в особенности продолговатый и спинной мозг. Основным источником его являются не обработанные термически консервированные продукты.

На днях в Якутии также был зафиксирован острый случай ботулизма у троих мужчин, отравившихся домашними консервами.