«А муж смеялся»: 23-летняя мать застряла в детских качелях

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По словам девушки, она пошла с детьми на прогулку на площадку. Она решила подбодрить ребятишек и залезла в небольшую «качельку». Дети и вправду стали веселей, а вот их мама нет – она не смогла выбраться из «заточения» самостоятельно, пришлось вызывать спасателей. Примечательно, что происходящее на видео заснял супруг пострадавшей.

В Великобритании 23-летняя жительница города Соутгемптон Меган Кенвэй-Хэд во время прогулки застряла в детской качели. Девушка объяснила свой поступок тем, что были выходные дни, и она решила отвести своих детей в парк. Изначально дети не проявляли к активному отдыху интереса и мать решила их подбодрить, забравшись в качели. Ребятишки конечно же стали радоваться такому неожиданному повороту событий, и сели в соседние качели. В итоге все радостно начали кататься.

Однако в итоге позже оказалось, что Меган застряла и не может вылезти. По словам девушки, она постоянно залезала в эти качели, но подобного не случалось. Муж молодой матери ходил вокруг, снимал всё на видео с смеялся. По признанию Меган, супруг сначала старался помочь, но ничего не помогало, поэтому он вызвал спасателей.

Прибывшие специалисты отшутились, заявив, что теперь девушке придётся резать ногу, но как оказалось – ничего серьёзного. Меган дали подставку под ноги, и она выбралась сама, отделавшись несколькими синяками.