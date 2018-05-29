«Это моя наркомания»: Женщина получила рак кожи, но продолжила загорать

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По словам 51-летней Сары Бойтон из Великобритании, пристрастилась она к загару ещё в юном возрасте. Когда врачи поставили ей страшный диагноз, она не испугалась и решилась на операцию. Хирурги вырезали опухоль, которая к счастью была доброкачественной, а пациентка продолжила принимать солнечные ванны, используя при этом минимальное количество крема от загара.

Женщина признаётся, что по-прежнему любит загорать, и желательно без средств защиты. Сара заявляет, что ей нравится тепло. Она уже не может себя представить без загара. Когда женщина росла, то никогда не пользовалась средствами. В молодом возрасте у неё даже был дома солярий.

Однако после того, как Сара получила рак кожи, она решила всё же позаботиться о себе и начать наносить специальные средства. Женщина предупреждает всех своих знакомых об опасности Солнца, показывая всем свой шрам, оставшийся после опухоли.

Чтобы избавиться от рака, пациентке провели две операции, так как первая не помогла. Сейчас Сара ходит со шрамами под глазом. Такое плохое отношение к своему здоровью женщина объясняет тем, что потеряла в автокатастрофе своего единственного сына Джека, ему было всего 17 лет. Для неё загар стал единственный способом расслабиться, это «её наркомания».

У Сары есть и 28-летняя дочь, которая тоже любит загорать. Но женщина всегда не просто советует, а заставляет девушку пользоваться средствами защиты.