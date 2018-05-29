"Нашествие нудистов»: На Украине по Запорожью разгуливал голый мужчина

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Вчера утром на Соборном проспекте города полицейские остановили обнаженного горожанина.

Вчера на Украине жители города Запорожья стали свидетелями курьезного случая. В социальных сетях горожане сообщили, что по центру Запорожья на пр. Ленина и ул. Панфиловцев разгуливал абсолютно голый мужчина. «Нашествие нудистов» было замечено в 9:00. Долго прогуливаться ему не позволили - вскоре на Соборном проспекте обнаженного горожанина задержали правоохранители.

Причина столь эпатажного поступка не известна. Пользователи уверены, что психически здоровый человек не стал бы совершать такое экстравагантное действие.