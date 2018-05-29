«Отвратительные животные»: В США полная пожилая женщина побрила ноги в детском бассейне

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Происходящее на видео засняла одна из посетительниц, а затем опубликовала запись с Сети. Во время просмотра ролика видно, как главная героиня бреется, изворачиваясь, чтобы достать в труднодоступные места, а затем вымывает в воде из бритвенного станка свои волосы.

Как рассказали очевидцы, данный инцидент случился в США в штате Флорида. По словам опубликовавшего видео мужчины, полная женщина побрила ноги в общественном детском бассейне. Во время просмотра ролика видно, что героиня ролика сидит на краю бассейна, свесив одну ногу в воду. В это время вокруг плавает около десятка ребятишек. Однако женщину это не смущает, она берёт бритву и начинает брить свои ноги, изворачиваясь при этом, чтобы достать до труднодоступных мест.

Сделав несколько движений станком, тучная дама сразу же опускает его в воду к детям и выполаскивает волосы.

На популярном ресурсе Reddit автор видео подытожил, что общественные бассейны научили его многому. Он за своё опыт пришёл к выводу, что «люди – отвратительные животные». Этот комментарий собрал 1,6 тысячи «лайков».