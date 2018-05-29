Охотник за привидениями видел что-то странное в тоннеле, где убийцы складывали трупов

Вчера, 23:45

Ксавье Хантер пробыл не одну ночь внутри жутких проходов, которые сосредоточены в "наиболее смертоносном Национальном парке Америки".

Охотник за привидениями утверждает, что видел нечто непонятное в тоннеле, в котором убийцы складировали трупов. Как стало известно, с 2006 по 2016 года в этом месте убили около 280 человек, тела которых собственно и лежали в вышеупомянутых проходах. Мужчина решился посетить заброшенный тоннель в Неваде, но там было кое-что, что напугало его. Он специально выбрал именно это место, поскольку туристы давно отмечают повышенную паранормальную активность.

По словам Ксавье, в момент когда он спросил через специальное оборудование имя призрака, то в ответ послышался женский голос, который сказал "Карол". Интересным фактом стало то, что во время селфи показалось мистическое присутствие некого объекта на фоне тоннеля. В окрестностях не было ни души, но сзади мужчины вдалеке проявился человеческий силуэт.

"Многие говорят, что можно слышать, как она тихо поёт в темноте. Встревоженные туристы проходят здесь, чтобы добраться к другим сторонам, так как это сокращает путь", - рассказал Ксавье.