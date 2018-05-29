«Полностью отказалась от мужчин»: 106-летняя бабушка раскрыла секреты долголетия

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Как считает жительница Великобритании Мэдлин Дай, которая родилась ещё в 1912 году, она живёт такую длинную жизнь из-за отсутствия стрессов, связанных с отношениями и браком. Женщина прожила сама 103 года, и только последние 3 года у неё работает сиделка.

На свой 106 день рождения бабушка-долгожитель из Великобритания раскрыла секреты своего долголетия. По словам старушки, секрет прост – она полностью отказалась от мужчин и отношений с ними. Мэдлин Дай заявляет, что ни единого разу за всю свою жизнь не бывала на свиданиях, а первый раз она посетила паб только тогда, когда ей было 90 лет.

106-летняя бабушка заявляет, что она отказалась от мужчин и тем самым избавилась от стресса, который связан с отношениями и браком. Всю жизнь Мэдлин Дай прожила в одиночестве, а в 103 года решила нанять сиделку.

Родственники старушки восхищаются, что в свои года она ходит сама без палочки, сама одевается, активно живёт и общается со всеми людьми. По словам 80-летней племянницы Дай, когда у неё спрашивают о том, где её муж, то бабушка отвечает, что у неё не было такого, поэтому она до сих пор и жива.