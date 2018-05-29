Полтергейст оттолкнул женщину с неведомой силой и попал на видео

Сегодня, 10:07

Женщине удалось остаться живой благодаря очевидцам, которые поспешили ей на помощь. Видео сняла уличная камера наблюдения.

Посмотревшие видео пользователи были шокированы. В ролике видно, как женщина пытается подойти к автомобилю, что полтергейст оттолкнул ее с неведомой силой. В результате пострадавшая упала на асфальт и получила травмы. К ней поспешил прохожий, далее подошли и другие очевидцы. Охотники за приведениями считают, что на видео попал именно призрак или полтергейст, который неаккуратно проявил свою силу средь бела дня.

Эксперты в области паранормальных явлений уверены, что в ролике пользователи увидели настоящее явление сверхъестественной природы. В любом случае, пока для обычных людей информация про существование потусторонних миров остается загадкой, поэтому точно указать, что кто именно оттолкнул женщину призрак или другая неведомая сила, о которой до сих пор человечеству ничего неизвестно.