СМИ узнали, куда Меган Маркл и принц Гарри полетят на медовый месяц

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Королевская пара отправляется на эксклюзивный курорт в национальном парке Джаспер в Канаде, где за их безопасностью проследит местная и британская охрана.

Герцог и герцогиня Сассекские задержали свой медовый месяц, с головой погрузившись в дела королевской семьи. Европейская пресса связала отмену изначально запланированной поездки в Африку с беременностью Маркл. Однако новоиспеченные молодожены попросту планировали путешествие в одно из самых впечатляющих мест на Земле.

Меган Маркл и принц Гарри полетят на медовый месяц в канадские Скалистые горы, а именно – в национальный парк Джаспер, расположенный в самом сердце провинции Альберта. Герцог и герцогиня Сассекские остановятся в уединенной бревенчатой хижине, из которой виднеются завораживающие пейзажи в первозданном виде.

СМИ узнали, куда направятся отдыхать молодожены из слов близких к принцу Уильямсу источников. Общаясь с журналистами, гулявший 19 мая на королевской свадьбе человек рассказал о смешных выходках старшего внука Елизаветы II.

Озвучив «грязную» шутку о «мокрых трусиках», подробности которой пресса так и не узнала, Уильям привязал лестницу к заднему бамперу машины молодоженов, намекая на недавнее падение с нее Гарри.

Приятель герцога Сассекского Чарли ван Страубензи подстрекал гостей насмехаться над рыжими волосами жениха. Молодожены также выступили с обращениями во время вечернего приема в Виндзорском замке. Гарри довел всех присутствующих до слез, отдав дань уважения теще Дориа, а Меган прочитала эмоциональное стихотворение о любви, заявив, что она наконец-то «нашла своего принца».