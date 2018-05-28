В Косово албанцы забросали камнями сербов-паломников

Сегодня, 20:21

Три жителя Сербии, приехавшие поклониться полуразрушенному храму Святой Троицы в селе Петрич, пострадали от толпы местных жителей.

Около 30 сербов-беженцев из деревни Петрич в Косово и Метохии сегодня по традиции наведались в церковь Святой Троицы в своем бывшем селе, чтобы поклониться остаткам храма, отметить престольный праздник и поставить свечи. В 1990-е годы в ходе военного конфликта сербы были выселены из родного села, и с тех пор ежегодно на церковный праздник съезжаются к разрушенной святыни. Однако вчера, около 150 собравшихся у церкви албанцев устроили протест, и не пропускали их к храму.

На место происшествия прибыли наряды полиции и международных сил безопасности, которые обеспечили паломникам проход. Когда те начали совершать свои ритуалы и переломили праздничный кулич, косовцы окружили их и начали забрасывать камнями, выкрикивая кучу оскорблений, не обращая никакого внимания на попытки правоохранителей остановить их.

Троих граждан Сербии доставили с травмами в больницу. Полицейские Косово задержали наиболее активных участников антисербской акции, которые кричали, что впредь не позволят приезжим провоцировать их.

Глава канцелярии по Косово и Метохии при сербском кабинете министров Марко Джурич резко осудил инцидент в регионе.

Подобные протесты здесь происходят регулярно.