В Лондоне собака откусила палец женщине-курьеру

Сегодня, 15:24

В Великобритании дама-почтальон просунула письмо в открытую щель двери, оставив фалангу в пасти пса.

Из-за травматического инцидента женщине-курьеру пришлось сменить работу и распрощаться с водительским креслом автомобиля. Случайный прохожий увидел, как собака откусила палец потерпевшей, оперативно вызвав скорую. Однако фалангу было уже не спасти.

Сейчас почтальон ищет новую работу, на которой ее жизнь будет в совершенной безопасности. Закончился ли инцидент в Лондоне судебным разбирательством, прессе неизвестно.