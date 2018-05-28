В США полицейский избил девушку в бикини, пришедшую с ребёнком на пляж

Вчера, 23:15

Оказывается, не только российские полицейские могут демонстрировать не вполне адекватное поведение. Это могут показать и их коллеги из-за океана.

В США полицейский избил девушку в бикини, пришедшую отдохнуть на пляж со своим ребёнком и бойфрендом.

После того, как те обосновались на месте отдыха, к ним подошёл полицейский. Его заинтересовало то, что рядом с отдыхающими стояла бутылка алкогольного напитка.

Девушка сообщила, сколько ей лет, показала, что бутылка закрыта и не отказалась от прохождения проверки с помощью алкотестера. Тот не показал, что она не пьяна.

После этого гражданка США спросила представителей правопорядка, не имеют ли они более срочных дел, чем наблюдение за тем, чтобы пляж не посещали несовершеннолетние, распивающие алкоголь.

Полицейский после этого сказал, что намеревался «отпустить» её, но теперь зафиксирует имя.

Американка проинформировала, что после этого на неё пытались надеть наручники, в ходе чего несколько раз ударили по голове.

Эмили Вайнман получила побои от правоохранителей США, совершенно при этом не сопротивляясь. Она лишь спрашивала тех, что плохого она сделала и напоминала полицейским, что те не имеют права её избивать.

Она сообщила в Сети, что, действительно, несовершеннолетняя, но алкоголь в тот день не употребляла. Она не понимает, за что полицейский её избил, да ещё и на глазах у ребёнка.