Меган Маркл популяризирует тему интимной гигиены женщин

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В прошлом году новоиспеченная герцогиня Сассеская посетила Индию, открыто заговорив о проблеме доступности используемых при менструации принадлежностей.

«Женщинам нужно переступить через пуританскую застенчивость, когда речь заходит о менструации», - призвала жительниц Индии Меган Маркл во время лекции на тему интимной гигиены.

Новоиспеченная супруга принца Гарри прекрасно понимает связь между осведомленностью представительниц прекрасного пола в вопросах ухода за собой при «ежемесячных кровотечениях» и общим состоянием здоровья. О менструации не принято кричать на каждом углу, поэтому герцогиня Сассеская активно популяризирует тему интимной гигиены.

Инна Юрга, координирующая международное движение по обучению дам уходом за собой, отметила вклад Маркл. Благодаря американке, в мире наблюдается всплеск лекций об особенностях возникновения и прохождения менструации.

«Нам нужно начать разговор, мобилизовать политику, создающую инициативы в области интимной гигиены, поддержать организации, отвечающие за соответствующее образование молодых девочек», - подытожила Меган Маркл.

К слову, сейчас герцогине не помешало бы заострить внимание на собственном здоровье, ведь, согласно слухам, новоиспеченное королевское семейство ждет ребенка.