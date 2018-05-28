СМИ заподозрили Меган Маркл в беременности

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Отсроченный медовый месяц, множественные намеки и свободные наряды могут свидетельствовать об «интересном положении» новоиспеченной герцогини Сассеской, полагает европейская пресса.

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри будучи беременной. Округлый животик можно заметить на некоторых свадебных фотографиях. Не наблюдая на горизонте фотографов, герцогиня Сассеская позволяла себе расслабиться, подкинув СМИ сенсационную новость. Версию беременности Маркл подтверждает отложенный медовый месяц. Молодожены должны были отправиться в Африку, однако континент, являющийся рассадником малярии и прочих опасных болезней - не лучшее место для отдыха ожидающего пополнения семейства.

Сама Меган неоднократно говорила о желании родить принцу Гарри ребенка сразу после свадьбы, поэтому уже в ближайшее время королевское семейство может подтвердить сенсационную новость, полагает европейская пресса. Плюс ко всему, Маркл понемногу начала переходить на свободные наряды, заподозрили СМИ.

Пока все застыли в ожидании, Меган и Гарри продолжают революцию в Букингемском дворце. Герцогиня расхаживает по новому дому с оголенными плечами, а принц потакает ей во всем. Обозленной королеве Елизавете II остается скрепя зубами вручить новому члену семейства Геральдическую корону, на которой Маркл изображена в виде соловья на фоне солнечных лучей Калифорнии.