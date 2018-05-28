"Дешево и со вкусом": Кейт Миддлтон пришла на скачки в платье за 69 долларов

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Фанаты монаршей британской семьи, следящие за каждым шагом высочайших особ, с одобрением воспринимают проявление их демократичности в быту. Герцогиня Кембриджская в очередной раз порадовала поклонников своей приверженностью к скромному стилю.

Как сообщают таблоиды, Кейт Миддлтон пришла на скачки Houghton Horse Trials, одетая «дешево и со вкусом» в платье за 69 долларов. Однако кажущаяся простота не могла скрыть профессионализм дизайнеров модного бренда Zarа. Бирюзовое платье украшала ручная вышивка, что приближало Кейт к народным традициям. Поклонники, судя по оставленным комментариям в социальной сети, остались довольны выбором супруги принца Чарльза.

В прессе отмечается, что после женитьбы принца Гарри, несмотря на всю торжественную свадебную шумиху, брак с «разведенкой» Меган

Маркл все чаще открыто называют мезальянсом. Поэтому Кейт становится у британских обывателей все более популярной. Тем более, что многим домохозяйкам импонирует рождение у Миддлтон троих детей. Маленького принца Луи Артура Чарльза Кембриджского широкая публика увидела во время свадебной церемонии Гарри и Меган.